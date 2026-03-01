Meteorología actualiza aviso por "probables tormentas eléctricas" para zonas de siete regiones del país

01 mar. 2026 - 15:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por "probables tormentas eléctricas" para algunas zonas de siete regiones del país.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno climático responde a la condición sinóptica de "sistema frontal" y podría presentarse este domingo y el lunes 2 de marzo.

Además de las tormentas eléctricas, también podría existir la "probabilidad de fuertes rachas de vientos locales" en las zonas para las que rige el aviso.

¿Qué zonas y regiones podrían tener tormentas eléctricas?

De acuerdo con la DMC, las siguientes zonas de estas regiones podrían tener tormentas eléctricas:

Región del Maule

Valle (lunes 2 de marzo)

Precordillera (lunes 2 de marzo)

Cordillera (lunes 2 de marzo)

Región del Ñuble

Litoral (domingo 1 de marzo)

Cordillera Costa (domingo 1 de marzo)

Valle (lunes 2 de marzo)

Precordillera (lunes 2 de marzo)

Cordillera (lunes 2 de marzo)

Región del Biobío

Litoral (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Cordillera Costa (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Valle (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Precordillera (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Cordillera (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Región de La Araucanía

Litoral (domingo 1 de marzo)

Cordillera Costa (domingo 1 de marzo)

Valle (domingo 1 de marzo)

Precordillera (domingo 1 de marzo)

Cordillera (domingo 1 de marzo)

Región de Los Ríos

Litoral (domingo 1 de marzo)

Cordillera Costa (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Valle (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Precordillera (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Cordillera (domingo 1 de marzo)

Región de Los Lagos

Valle (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Precordillera (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Cordillera (domingo 1 de marzo)

Chiloé (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Litoral Interior (domingo 1 de marzo)

Cordillera Austral (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Región de Aysén

Insular Norte (domingo 1 de marzo)

Litoral Interior Norte (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Cordillera Austral Norte (domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo)

Insular Sur (domingo 1 de marzo)

La DMC emite un aviso cuando se pronostican "fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

El organismo recomienda a los ciudadanos a mantenerse informados sobre las condiciones del clima y evitar exponerse a "riesgos meteorológicos".

