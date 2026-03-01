"Arca de la Ruta de la Seda": ¿Por qué el buque hospital chino que está en Valparaíso no puede funcionar?

01 mar. 2026 - 14:37 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la polémica por el cable de fibra óptica chino, las relaciones diplomáticas con el gigante asiático vuelven a estar en entredicho, pero esta vez debido a un buque hospital que pretendía hacer un operativo de salud en Valparaíso, aunque finalmente no recibió autorización.

Se trata del buque "Arca de la Ruta de la Seda", un moderno navío que cuenta con 14 departamentos clínicos, siete unidades auxiliares de diagnóstico, equipos de radiología, tomografía computarizada, ecografía, diálisis, hipotermia terapéutica y medicina tradicional china que llegó el pasado viernes a la ciudad puerto.

¿Por qué prohibieron el funcionamiento al buque chino?

El barco, que llegó desde Uruguay, recaló en Chile como parte de la misión "Harmony-2025", la que visitará un total de 11 países para desarrollar atenciones de salud, pese a que ha tenido problemas similares en anteriores recaladas, como por ejemplo en Brasil.

Desde la Seremi de Salud de la región de Valparaíso informaron que fue a fines de 2025 cuando recibieron una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores para evaluar la factibilidad de funcionamiento del buque sanitario chino.

Sin embargo, el seremi (s) Carlos Zamora indicó que "tras un riguroso análisis técnico y jurídico por parte de nuestros equipos, en nuestro rol de autoridad sanitaria, hemos resuelto que no resulta procedente autorizar este operativo en las instalaciones del buque hospital de la República Popular China".

La decisión está "en conformidad con lo establecido en el Artículo 112 del Código Sanitario vigente en Chile", detallando además que el barco "no cuenta con autorización sanitaria para el funcionamiento de sus instalaciones en el país".

"Como autoridad sanitaria, debemos resguardar que toda prestación de salud se realice bajo la normativa vigente, garantizando la seguridad, la trazabilidad y la continuidad de atención para la población", finalizó la autoridad.

Todo sobre China