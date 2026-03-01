Aumento de buses RED y de trenes de Metro: Autoridades detallan estrategia para enfrentar el "Súper Lunes"

01 mar. 2026 - 16:01 hrs.

¿Qué pasó?

El denominado “Súper Lunes” marcará el retorno masivo de trabajadores y estudiantes tras el fin del verano, y las autoridades ya desplegaron un plan especial para enfrentar la alta demanda de movilidad.

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, subrayó que se trata del “cúlmine del periodo estival y ya el retorno al mundo laboral y estudiantil no solamente de la Región Metropolitana, sino en todo el país”. En ese contexto, advirtió que “más de 400 mil vehículos ingresaron a la capital”.

Medidas para enfrentar el "Súper Lunes"

Núñez informó que se han detectado “alrededor de 39 puntos singulares donde se produce permanente congestión”. Entre los sectores críticos figuran las obras en AVO II, el Túnel Lo Ruiz y enlaces de alto flujo como Vespucio Norte con Autopista El Sol, la salida sur del Túnel San Cristóbal, Autopista Central en Santiago Centro y Vespucio Oriente a la altura de Los Militares.

Para enfrentar incidentes, se dispuso una flota de 70 vehículos de emergencia —ambulancias, grúas, motocicletas y patrulleras— destinada a despejar rápidamente accidentes por alcance, una de las principales causas de congestión en hora punta.

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, presentó el “Plan Marzo 2026” en materia de movilidad. “Vamos a tener principalmente reforzamiento en el sistema de transporte público en la Región Metropolitana, donde sumaremos más de 1.200 buses, que representan un aumento de 25% en la frecuencia de nuestros buses de Red Movilidad”, explicó. En total, más de 6.500 micros operarán en hora punta.

El Metro de Santiago incrementará en 14% la oferta de trenes y reforzará estaciones de combinación y alta afluencia, además de aumentar personal de seguridad y coordinación con Carabineros. Respecto al servicio Nos–Estación Central, Daza detalló que “pasará de intervalos de 10 minutos a 6 minutos en hora punta y 10 minutos en hora valle, disminuyendo en dos minutos los intervalos actuales”.

La Unidad Operativa de Control de Tránsito trabajará con turnos reforzados y entregará información “minuto a minuto a través de TransporteInforma y nuestras redes sociales, donde tenemos convenio con Waze y Google para que las personas puedan planificar de mejor manera sus viajes”.

Todo sobre Súper Lunes