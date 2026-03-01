FBI dice que podría ser un "acto de terrorismo": 2 muertos y 14 heridos se registran en tiroteo en un bar de Texas
- Por Cristian Reyes | AFP
¿Qué pasó?
Dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo en un bar en Austin, la capital del estado de Texas, dijo la policía el domingo.
El tirador, que no fue identificado, también murió, informó la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, en una rueda de prensa.
Podría ser un "acto de terrorismo"
El tiroteo ocurrido durante la noche en un bar de Austin podría ser un "acto de terrorismo", dijo el FBI el domingo.
"Todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicios relacionados con el sujeto y con su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo", declaró en rueda de prensa el agente especial del FBI Alex Doran.
"Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo", dijo Doran a periodistas.
