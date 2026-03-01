EEUU informa que tres de sus militares murieron y cinco resultaron gravemente heridos en la "Operación Furia Épica" contra Irán

01 mar. 2026 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

Tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la operación contra Irán, anunció el domingo el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

Se trata de las primeras bajas estadounidenses conocidas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado masivos bombardeos contra Irán.

El Centcom no reveló ningún detalle sobre el lugar ni la identidad de los soldados en su comunicado publicado en la red social X (Twitter).

Pentágono retendrá información de las víctimas

"La situación es cambiante, así que, por respeto a las familias, retendremos cualquier información adicional, incluida la identidad de los guerreros caídos en combate, hasta 24 horas después de que sus allegados hayan sido informados", añadió el mando estadounidense.

Varios otros soldados sufrieron heridas "leves" por esquirlas y traumatismos cerebrales, pero están siendo "reasignados a sus funciones", precisó el Centcom.

El presidente Donald Trump advirtió el sábado de que cabía esperar muertos entre las fuerzas armadas estadounidenses.

Todo sobre Estados Unidos