Dos comunas de la RM estarán hasta siete horas sin luz por corte programado por Enel: Revisa los sectores afectados

01 mar. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este domingo 1 de marzo en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en dos comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este domingo 1 de marzo?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán San Joaquín y Santiago.



Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Corte de luz en San Joaquín

San Joaquín / Enel

Corte de luz en Santiago

Santiago / Enel

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

