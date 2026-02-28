Bono de Invierno: Estos son los requisitos para recibir el pago de más de $80.000

28 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Uno de los beneficios que recibirán los adultos mayores en los primeros meses de 2026 es el Bono de Invierno, el cual se paga junto a la pensión de mayo y no está afecto a descuentos ni impuestos.

El aporte de $81.257 se entrega sin necesidad de postulación, siempre que la persona cumpla con los requisitos establecidos por el Estado.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Bono de Invierno?

El beneficio se pagará automáticamente a quienes tengan 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Pensionados del IPS, ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades de empleadores, cuya pensión sea igual o inferior al monto de la pensión mínima de vejez vigente para personas de 75 años o más.

Pensionados de una AFP que reciban Pensión Mínima con Garantía Estatal.

Beneficiarios de la PGU que no reciban otra pensión contributiva.

Personas con Pensión de Reparación (Prisión Política y Tortura), Pensión de viudez de reparación o Pensión no contributiva de exonerados políticos.

Pensionados que reciban APSV o PGU, siempre que su pensión base no supere el límite establecido.

No tienen derecho al beneficio quienes reciban más de una pensión y cuya suma supere el monto límite, así como beneficiarios del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años o de la indemnización del carbón.

¿Cuántas veces se paga el Bono de Invierno?

De acuerdo con ChileAtiende, el Bono de Invierno se paga una sola vez al año, junto con la pensión del mes de mayo.

