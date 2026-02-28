Revisa cómo ver la rutina completa del Pastor Rocha en Viña 2026

28 feb. 2026 - 01:25 hrs.

Por si el sueño o la contingencia te jugaron en contra, hay buenas noticias: la rutina completa de Pastor Rocha en el Festival de Viña del Mar 2026 está disponible en Mega Go, la plataforma de streaming oficial del canal que transmitió el certamen en vivo.

Santiago Endara, nombre real del comediante conocido como Pastor Rocha, se convirtió este viernes 27 de febrero en el primer humorista de origen ecuatoriano en presentarse en el escenario más importante de Latinoamérica. El cierre de la jornada humorística de Viña 2026 recayó en sus manos, en una noche que también tiene las actuaciones musicales de Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J.

Su rutina, característica por mezclar fe y comedia con referencias directas al mundo evangélico, no estuvo exenta de polémica antes de subir al escenario. Sectores de la comunidad religiosa cuestionaron su estilo, pero el propio Rocha respondió con calma en su conferencia de prensa: "A veces falta mirar más hacia adentro, aprender a reírnos de nosotros mismos para poder hacer cambios".

Aquí puedes ver la rutina completa en Mega Go LINK

Pastor Rocha nació en Ecuador y llegó a Chile a los nueve años, aunque años después regresó a su tierra natal. Ya siendo mayor de edad, volvió a suelos chilenos y se quedó definitivamente. Ese cruce de identidades está muy presente en su humor, algo que en la Quinta Vergara resonó con fuerza entre un público ávido de carcajadas para cerrar el festival.

Con su debut consolidado en el escenario más importante del continente, la rutina de Pastor Rocha ya forma parte de la historia del Festival de Viña.

Todo sobre Pastor Rocha