Pailita y Young Cister corearon "My Blood" de Pablo Chill-E entre el público del Festival de Viña

Uno de los momentos más aplaudidos del espectáculo de Pablo Chill-E en el Festival de Viña 2026 fue cuando cantó uno de sus grandes éxitos: "My Blood", que fue coreado por todo el "Monstruo".

Entre las personas que apoyaron al artista oriundo de Puente Alto estaban Pailita y Young Cister, que veían desde lejos cómo su amigo y colega triunfaba en la Quinta Vergara.

Es una de las canciones más exitosas de Pablo Chill-E

La canción fue lanzada en 2019 entre Pablo Chill-E y Polimá Westcoast y es una de las más famosas de ambos cantantes, con alrededor de 40 millones de reproducciones en YouTube.

Este año fue el debut del puentealtino en el Festival de Viña del Mar y también tuvo la oportunidad de ser parte del jurado del certamen musical.

