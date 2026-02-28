Israel realizó un "ataque preventivo" contra Irán: Sirenas de emergencia sonaron en Jerusalén

28 feb. 2026 - 03:45 hrs.

El Ministerio de Defensa de Israel anunció este sábado que lanzó un "ataque preventivo" contra Irán, mientras sonaban sirenas de emergencia en Jerusalén y la población de todo el país recibía alertas telefónicas sobre una amenaza "extremadamente grave".

"El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial e inmediato en todo el país", dijo su oficina en un comunicado.

Las autoridades israelíes anunciaron además el cierre de su espacio aéreo al tráfico civil.

Detonaciones sacuden capital de Irán

Dos densas columnas de humo fueron vistas este sábado por la mañana en dos barrios distintos de Teherán por periodistas de la AFP, poco después de que se escuchara un fuerte ruido cuyo origen aún no ha sido determinado.

Según la agencia de prensa Isna, una de las columnas se eleva sobre las inmediaciones del barrio de Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo y la sede de la presidencia, en pleno centro de la capital iraní.

