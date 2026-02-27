"Es uno de los mejores shows de esta edición": Mauricio Jürgensen se rinde ante la presentación de Mon Laferte en Viña 2026

27 feb. 2026 - 08:44 hrs.

El show de Mon Laferte en la quinta noche del Festival de Viña 2026 se perfila como una de las mejores presentaciones de esta edición del evento musical más importante del país.

La chilena radicada en México brindó un show completísimo, uno de los más largos que se han registrado a falta de una noche para bajarle la cortina al Festival.

Sobre el escenario de la Quinta Vergara, Mon Laferte se vio emocionada desde su primera interpretación, la que logró coronar con una Gaviota de Platino, la sexta que se entrega en toda la historia del certamen.

"Uno de los mejores shows de esta edición"

En cuanto a la performance de la chilena, el periodista Mauricio Jürgensen destacó que probablemente esta fue la noche más relevante del Festival "no en términos de gusto personal, sino también de lo que significa la figura de Mon Laferte para la música chilena, para el Festival de Viña, con este ingrediente además de su propia biografía".

Sobre la premiación de la artista, Jürgensen precisó que "estaba la idea instalada de que algo podía pasar respecto de lo que podía recibir que finalmente recibió, que es la Gaviota de Platino".

Continuó diciendo que "es no solo uno de los mejores shows de esta edición del Festival de Viña del Mar, sino que yo me atrevería a decir que uno de los mejores shows que algún músico chileno haya hecho alguna vexz en el Festival de Viña en el tiempo reciente".

"Ella llegó con un espectáculo con toda esta idea de la femme fatal, de la mujer con personalidad, vulnerable, pero poderosa a la vez", sumó.

Pero no es la estética del cine negro que uno puede atribuir a ese concepto de la mujer fatal (...) sino también que en la lógica de la femme fatal de Latinoamérica que lleva como puesta en escena su propia historia, su propia biografía", añadió.

"Todo lo que vimos fue un despliegue en términos visuales muy cuidado, un concepto muy definido (...) no fue solo un relato de grandes éxitos, sino que derechamente fue un show armado, bien estructurado, conceptualmente muy fino", destacó.

Todo sobre Festival de Viña