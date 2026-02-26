Reos fugados desde la ex Penitenciaría: Anuncian intervención en el recinto y remueven a cuatro altos cargos de Gendarmería

26 feb. 2026 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, y el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, anunciaron una serie de medidas producto de la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago, quienes vistieron prendas similares a las de los gendarmes para escapar del recinto penitenciario.

Intervienen la ex Penitenciaría y remueven a cuatro altos cargos de Gendarmería

Muñoz partió diciendo que "vamos a hacer una intervención de la Penitenciaría a través de grupos especiales para poder interrumpir el flujo interno que, de alguna manera, ayer y hoy se demostró que no estaba siendo adecuadamente seguido con los protocolos que se requieren".

Por su parte, el director nacional de Gendarmería anunció la remoción de cuatro altos cargos de la institución, incluyendo al director regional metropolitano, el coronel Héctor Labrín.

"Resulta altamente preocupante que estemos frente a esta evasión de características inéditas en la historia penitenciaria reciente. Se procederá a la remoción del director regional metropolitano y al inicio de la desvinculación de las tres primeras jerarquías del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur: el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno, que se encontraban cumpliendo funciones a la fecha de estos hechos", afirmó Pérez.

Por otro lado, el director nacional de Gendarmería volvió a calificar el hecho como una "fuga sin precedentes", asegurando que "se generaron condiciones propias para ella y se gestó su planificación desde la Galería 7 con una permanencia de alrededor de 3 horas en una zona interna, para luego traspasar los controles hasta alcanzar la vía pública, vistiendo un uniforme compatible con el atuendo de gendarmes".

"Contaron con colaboración, cuyo origen habrá que determinar", concluyó Pérez sobre los dos reos fugados, apodados como el "Indio Juan" y el "Pelao".