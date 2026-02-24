Esta semana es el pago de febrero del Bono Trabajo Mujer: ¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

24 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Este viernes 27 de febrero se realizará el pago del Bono Trabajo Mujer, un beneficio destinado exclusivamente a la población femenina de entre 25 y 59 años, con el fin de mejorar sus ingresos.

Se trata de un aporte económico de hasta $44.157 al mes para trabajadoras dependientes o independientes, siempre que estén inscritas en el Registro Social de Hogares y cumplan con el resto de requisitos.

¿Quiénes pueden acceder al Bono Trabajo Mujer?

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) indica que el beneficio se asignará a las personas que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar trabajando de manera dependiente o independiente.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable.

Si escogiste la modalidad de pago mensual, debes percibir una renta bruta menor a $662.348 mensuales. Si optaste por pago anual, debe ser de hasta $7.948.180.

Estar al día con el pago de cotizaciones.

No trabajar en una institución del Estado (municipios incluidos) o empresa privada que reciba un aporte estatal superior o igual al 50%.

No ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.

Si es trabajadora independiente, debe emitir boleta de honorarios y realizar la Declaración de Renta.

Monto del Bono Trabajo Mujer

Conforme a las rentas percibidas, la trabajadora podrá recibir una de las siguientes cantidades en dinero:

Si recibe $294.377 al mes o menos: le corresponde de $1 a $44.157.

le corresponde de $1 a $44.157. Si la renta es de $294.377 a $367.971: recibe un monto cercano a $44.157.

recibe un monto cercano a $44.157. Si el ingreso es de $367.971 a $662.348: recibe de $44.157 a $1.

¿Cómo acceder al Bono Trabajo Mujer?

Las interesadas en recibir este aporte deben ingresar al portal de postulación (pulsa aquí) con su ClaveÚnica y completar el formulario.

La respuesta se obtiene dentro de los 90 días corridos posteriores a la fecha de envío de la solicitud, mientras que la entrega se hace efectiva cuatro meses después.

Todo sobre Bono Trabajo Mujer