Cambio de hora en Chile: ¿En qué regiones no se modifica el huso horario?

24 feb. 2026 - 12:00 hrs.

El ambiente empieza a dar pistas de que se acerca el cambio de hora. Días un poco más cortos, y relojes a punto de ajustarse para dar la bienvenida al horario de invierno.

El próximo cambio de hora tendrá lugar el próximo 4 de abril, primer sábado del mes, según lo estipulado en el Decreto Supremo N° 224 del 13 de agosto de 2022.

De acuerdo con lo reseñado en informes previos, al finalizar esa jornada, cuando marquen las 00:00 horas de la madrugada, se deberán atrasar los relojes por 60 minutos, de modo que vuelvan a marcar las 23:00 horas.

¿En qué regiones no se modifica la hora?

El cambio al huso horario GMT-4 se hace efectivo en casi toda la nación chilena. Solo se exceptúa la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

“Respecto de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, a través del decreto supremo 143, del año 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se dispuso que el adelanto de la Hora Oficial de Chile Continental se extenderá de manera indefinida, y corresponderá en forma permanente al huso horario tres horas al Oeste del meridiano de Greenwich (-3)”, expresó el decreto oficial.

La decisión se toma en consideración de las consecuencias y la conveniencia que el referido huso horario ha tenido en la población de dicha región.

Esto es lo que debes saber sobre el cambio de horario en Chile

La ley regirá hasta el siguiente cambio de horario, por lo que en adelante los entes gubernamentales deberán definir si continuarán los cambios de hora bajo el presente estatuto.

Según el documento oficial, estas medidas responden a la necesidad de un mayor aprovechamiento de la luz solar.

Todo sobre Cambio de Hora