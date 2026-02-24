¿Qué artistas se presentan este martes 24 de febrero en el Festival de Viña? Revisa la parrilla y horarios para la tercera noche

24 feb. 2026 - 08:45 hrs.

Este martes 24 de febrero se vivirá la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026, en una jornada que estará marcada por el público juvenil y artistas de talla internacional.

Los primeros en saltar al escenario serán un querido dúo mexicano, luego será el turno de un humorista venezolano y cerrará la jornada un grupo de k-pop, lo que ocurre por primera vez en la Quinta Vergara.

¿Quiénes se presentan hoy martes en Viña?

La parrilla para esta tercera noche, que comenzará a las 21:30 horas en la Quinta Vergara, está conformada por:

Los primeros en aparecer serán los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta, quienes se repiten el plato por tercera vez tras sus exitosas presentaciones en 2014 y 2018.

Luego, será el turno de Esteban Düch, comediante venezolano que vive en Chile hace más de diez años y que buscará tomarse revancha tras el fracaso de Gerge Harris el año pasado.

Finalmente, por primera vez en el Festival de Viña se presentará un grupo coreano, conformado por las seis integrantes de Nmixx, que prometen fiesta y baile para cerrar la tercera jornada.

Revisa la parrilla del resto de los días en Viña

Miércoles 25 - Cuarta Noche:

Jueves 26 - Quinta Noche:

Viernes 27 - Sexta Noche y final:

El certamen se transmitirá en televisión abierta por las pantallas de Mega y Mega 2 (lengua de señas), además de MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias. Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

