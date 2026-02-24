¿Te perdiste la rutina de Rodrigo Villegas en Viña 2026? Así puedes verla completa

24 feb. 2026 - 01:40 hrs.

Rodrigo Villegas se presentó en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 y en cerca de una hora repasó los mejores momentos y personajes de su carrera, haciendo reír al Monstruo de la Quinta Vergara.

El comediante se llevó las Gaviotas de Plata y Oro en su tercera visita al certamen viñamarino.

Si no pudiste verlo o quieres revivir su show, la rutina completa está disponible en Mega Go, la plataforma digital del canal donde puedes encontrar todas las presentaciones y rutinas del Festival de Viña 2026.

Ingresa aquí para ver la rutina.

Todo sobre Festival de Viña