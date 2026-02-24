Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

¿Te perdiste la rutina de Rodrigo Villegas en Viña 2026? Así puedes verla completa

Rodrigo Villegas se presentó en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 y en cerca de una hora repasó los mejores momentos y personajes de su carrera, haciendo reír al Monstruo de la Quinta Vergara.

El comediante se llevó las Gaviotas de Plata y Oro en su tercera visita al certamen viñamarino.

Si no pudiste verlo o quieres revivir su show, la rutina completa está disponible en Mega Go, la plataforma digital del canal donde puedes encontrar todas las presentaciones y rutinas del Festival de Viña 2026.

Ingresa aquí para ver la rutina.

Todo sobre Festival de Viña

Leer más de

Notas relacionadas