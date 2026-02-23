Logo Mega

¿Qué artistas se presentan esta segunda noche en el Festival de Viña? Revisa la parrilla y horarios para hoy

Tras la exitosa primera noche del Festival de Viña del Mar, que contó con las presentaciones de Gloria Estefan, Stefan KramerMatteo Bocelli, este lunes 23 de febrero será una de las jornadas más esperadas en la Quinta Vergara.

Con una banda anglo, un comediante consolidado y un conocido dúo latino, además de la competencia internacional y folclórica, esta segunda noche en Viña prepara una parrilla cargada de música y humor.

¿Qué artistas están este lunes en el Festival de Viña?

Para esta segunda noche en el Festival de Viña, la programación es la siguiente:

La jornada parte a las 21:30 horas con la banda británica compuesta por Neil Tennant y Chris Lowe, que se presentarán por primera vez en la Quinta Vergara con su música synthpop, que combina pop y música electrónica.

Después será el turno de Rodrigo Villegas, que llega por tercera vez al Festival tras sus exitosos pasos en 2017 y 2023. El comediante prometió "sorpresas" en su show y que espera que sea una "válvula de escape".

Para cerrar la segunda noche festivalera, el dúo colombiano conformado por la vocalista Li Saumet y el músico Simón Mejía estará por primera vez en este escenario con sus grandes éxitos.

Revisa la parrilla del resto de los días en Viña

Martes 24 - Tercera Noche:

Miércoles 25 - Cuarta Noche:

Jueves 26 - Quinta Noche:

Viernes 27 - Sexta Noche y final:

El certamen se transmitirá en televisión abierta por las pantallas de Mega y Mega 2 (lengua de señas), además de MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias. Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

