¿Qué artistas se presentan esta segunda noche en el Festival de Viña? Revisa la parrilla y horarios para hoy

23 feb. 2026 - 08:54 hrs.

Tras la exitosa primera noche del Festival de Viña del Mar, que contó con las presentaciones de Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli, este lunes 23 de febrero será una de las jornadas más esperadas en la Quinta Vergara.

Con una banda anglo, un comediante consolidado y un conocido dúo latino, además de la competencia internacional y folclórica, esta segunda noche en Viña prepara una parrilla cargada de música y humor.

¿Qué artistas están este lunes en el Festival de Viña?

Para esta segunda noche en el Festival de Viña, la programación es la siguiente:

La jornada parte a las 21:30 horas con la banda británica compuesta por Neil Tennant y Chris Lowe, que se presentarán por primera vez en la Quinta Vergara con su música synthpop, que combina pop y música electrónica.

Después será el turno de Rodrigo Villegas, que llega por tercera vez al Festival tras sus exitosos pasos en 2017 y 2023. El comediante prometió "sorpresas" en su show y que espera que sea una "válvula de escape".

Para cerrar la segunda noche festivalera, el dúo colombiano conformado por la vocalista Li Saumet y el músico Simón Mejía estará por primera vez en este escenario con sus grandes éxitos.

Revisa la parrilla del resto de los días en Viña

Martes 24 - Tercera Noche:

Miércoles 25 - Cuarta Noche:

Jueves 26 - Quinta Noche:

Viernes 27 - Sexta Noche y final:

El certamen se transmitirá en televisión abierta por las pantallas de Mega y Mega 2 (lengua de señas), además de MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias. Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

