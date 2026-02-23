"Nunca esperé tocar acá": Hijo de Stefan Kramer tras acompañar a su padre en el Festival de Viña 2026

23 feb. 2026 - 02:35 hrs.

Santiago Kramer, hijo de Stefan Kramer, conversó en el backstage del Festival de Viña 2026 luego de haber acompañado a su padre en la Quinta Vergara.

El joven de 18 años vio en directo cómo el comediante se llevó las Gaviotas de Oro y Plata, además de los aplausos del "Monstruo", en su cuarta presentación en el certamen musical.

¿Qué dijo el hijo de Stefan Kramer?

En conversación con la periodista María Ignacia Valenzuela, el hijo del comediante contó que tuvo nervios al inicio, pero que se calmó al notar los primeros aplausos hacia su papá: "Nunca esperé tocar acá. Me subieron al escenario para hacer el chiste y me quedé", manifestó.

Santiago recalcó que forma parte de la banda que acompaña al imitador chileno y que ya había tenido shows.

Además, reveló que este año entra a la universidad, pero no ocultó que "me encanta estar en el escenario", dijo.

"Ha sido mucha pega. Hemos tenido muchos shows, muchos festivales. Es increíble", agregó Santiago tras el espectáculo en la Quinta Vergara.

