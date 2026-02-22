EN VIVO: Sigue la transmisión digital del Festival de Viña del Mar 2026

Logo Mega

Este domingo 22 de febrero, el Festival de Viña del Mar 2026 abre los fuegos con una propuesta que mezcla elegancia, nostalgia y el talento de primer nivel. La transmisión oficial estará a cargo de Mega, llevando cada acorde directamente a tu pantalla.

Los protagonistas de hoy son:

Gloria Estefan: La reina del pop latino regresa a Chile para demostrar por qué es una leyenda. Prepárate para bailar con sus clásicos inmortales y emocionarte con su potente voz.

Stefan Kramer: El hombre de las mil caras vuelve al escenario que lo consagró. Se espera una rutina cargada de nuevas personificaciones y esa observación aguda de la contingencia que lo caracteriza.

Matteo Bocelli: El talento corre por las venas. El hijo del legendario Andrea Bocelli traerá la sofisticación y el romance a la Quinta, prometiendo una de las actuaciones más memorables de la jornada.

