EN VIVO: Sigue la transmisión digital del Festival de Viña del Mar 2026
- Por Meganoticias
Este domingo 22 de febrero, el Festival de Viña del Mar 2026 abre los fuegos con una propuesta que mezcla elegancia, nostalgia y el talento de primer nivel. La transmisión oficial estará a cargo de Mega, llevando cada acorde directamente a tu pantalla.
Los protagonistas de hoy son:
Gloria Estefan: La reina del pop latino regresa a Chile para demostrar por qué es una leyenda. Prepárate para bailar con sus clásicos inmortales y emocionarte con su potente voz.
Stefan Kramer: El hombre de las mil caras vuelve al escenario que lo consagró. Se espera una rutina cargada de nuevas personificaciones y esa observación aguda de la contingencia que lo caracteriza.
Matteo Bocelli: El talento corre por las venas. El hijo del legendario Andrea Bocelli traerá la sofisticación y el romance a la Quinta, prometiendo una de las actuaciones más memorables de la jornada.
