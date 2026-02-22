Este domingo se concretó el alza del transporte público en Santiago: ¿En cuánto quedó el pasaje de Red, Metro y EFE?

22 feb. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

A la medianoche de este domingo se concretó el alza en la tarifa del transporte público en la ciudad de Santiago, cuestión que elevó el precio del pasaje escolar, adulto y adulto mayor en los buses Red, el Metro de Santiago y el Tren Nos de EFE.

En concreto, la tarifa adulto se elevó en $25, la tarifa de adulto mayor en $20 y la tarifa escolar en $10. Todas estas alzas están vigentes desde hoy, salvo el tope máximo del Dale QR, el cual quedará en $42.000 a partir del próximo 1 de marzo.

Cabe destacar que las nuevas tarifas rigen en las 38 comunas de la Región Metropolitana en las cuales funciona el pasaje integrado del transporte público del Gran Santiago.

¿En cuánto quedó el pasaje en Santiago?

Con esta alza ya concretada, los pasajes en la ciudad de Santiago quedaron en los siguientes valores:

Tarifa Buses Adulto: $795 .

. Tarifa Metro Valle: $815 .

. Tarifa Metro Punta: $895 .

. Tarifa Metro Baja: $73 5.

5. Tarifa Trenes Valle: $815 .

. Tarifa Trenes Punta: $895 .

. Tarifa Trenes Baja: $735 .

. Escolar Media y Superior: $260 .

. Escolar Básica: $0 .

. Tarifa Adulto Mayor Integrada: $390 .

. Tarifa Adulto Mayor Metro Pensionado: $260 .

. Tarifa Inteligente Dale QR: $42.000 (1 de marzo).

¿Por qué subieron los pasajes?

Según informó el Panel de Expertos, el ente autónomo que establece las tarifas, los precios se ajustaron al alza debido a que los costos del sistema aumentaron durante 2025.

Destacan, por ejemplo, la inflación del 3,5%, el precio promedio del dólar en $952 y el costo de la mano de obra que creció un 6,7% en un año. A todo esto hay que sumarle el congelamiento de las tarifas entre 2019 y 2023 que generó un "descalce" de $270.

