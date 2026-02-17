Estas son las ciudades de Sudamérica con Metro: ¿Cómo se comparan Santiago?

17 feb. 2026 - 14:10 hrs.

Diversas ciudades de Sudamérica cuentan con sistemas de trenes subterráneos o Metro que forman parte de su infraestructura de transporte público.

Los principales sistemas están presentes en ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro, Caracas, Lima, Medellín, Quito y Santiago de Chile. Cada uno presenta particularidades en extensión, cantidad de líneas, estaciones y usuarios diarios.

Buenos Aires cuenta con la red más antigua de la región, inaugurada en 1913. Posee seis líneas y una extensión de más de 56 kilómetros. Sao Paulo, en Brasil, tiene uno de los sistemas más extensos, con más de 100 kilómetros y varias líneas que combinan Metro y tren metropolitano.

El Metro de Río de Janeiro cuenta con 3 líneas (1, 2 y 4) y una extensión de 57 kilómetros con 41 estaciones.

Caracas, en Venezuela, también dispone de una red subterránea de cinco líneas. Por su parte, Lima comenzó operaciones en 2012. La etapa 1A de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao fue inaugurada en diciembre de 2023 y comenzó su operación comercial en diciembre de 2024, mientras que ciudades como Medellín y Quito integran sus sistemas de Metro con otros medios de transporte como tranvías o teleféricos.

El caso del Metro de Santiago

El Metro de Santiago comenzó a funcionar en 1975 y ha tenido una expansión constante. En la actualidad, cuenta con 7 líneas en operación, más de 140 kilómetros de extensión y 143 estaciones. Según cifras oficiales, moviliza diariamente a más de 2,5 millones de pasajeros, lo que lo posiciona como uno de los sistemas más utilizados del continente.

Además, Santiago destaca por ser una de las pocas ciudades que incorporan trenes sin conductor en algunas líneas y que tiene planes activos de ampliación, con nuevas líneas en desarrollo como la Línea 7, Línea 8 y Línea 9.

Comparativa con otras ciudades

En comparación con otras ciudades sudamericanas, Santiago se ubica entre los sistemas más desarrollados en cuanto a cobertura, extensión y volumen de pasajeros. Sao Paulo supera en extensión y número de usuarios, mientras que sistemas como el de Lima o Quito aún se encuentran en etapas iniciales de crecimiento. Buenos Aires conserva su relevancia histórica y operativa, aunque su ritmo de expansión ha sido más lento.

En términos tecnológicos, el Metro de Santiago también se encuentra en una posición destacada al incorporar innovaciones como trenes automatizados y pagos integrados con tarjetas sin contacto.

Expansión y proyecciones

El crecimiento del sistema en Santiago está enfocado en mejorar la conectividad con comunas periféricas y aliviar la congestión en zonas de alto flujo. Proyectos como la Línea 7, que unirá Renca con Vitacura, y las futuras líneas 8 y 9, buscan ampliar la red hacia el sur y el centro de la capital.

En paralelo, otras ciudades sudamericanas también avanzan en sus sistemas: Lima proyecta tres nuevas líneas, mientras que Medellín y Quito continúan ampliando su cobertura y mejorando la integración con otros modos de transporte.

