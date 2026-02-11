Mauricio Pinilla confiesa que padece cáncer: Está en primera etapa de la enfermedad

11 feb. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

En una reciente entrevista en el programa "Marca Personal", el ex delantero Mauricio Pinilla reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel. La enfermedad está en etapa temprana, ya está en tratamiento y se espera una recuperación rápida y favorable.

Tal como contó en la entrevista, el futbolista se estaba realizando estudios médicos luego de que le detectaran una prostatitis y al analizar unas manchas que tenía en su piel dieron con el diagnóstico antes mencionado.

"Ahora estoy en tratamiento, pero lo pasé muy mal. Estuve cuatro días internado en la clínica haciéndome un montón de exámenes", detalló.

De prostatitis a cáncer de piel

Inicialmente, el exdelantero de La Roja acudió al médico por una prostatitis. Esto es la inflamación o infección de la glándula prostática, un órgano situado debajo de la vejiga masculina. Esta afección puede ser originada por una bacteria o de forma crónica sin infección detectable.

Aunque hay casos de prostatitis asintomática, en los que hay inflamación sin síntomas, las señales más comunes son dolor pélvico, lumbar y molestia al orinar. En casos agudos se puede presentar fiebre.

El cáncer de piel, por su parte, es un diagnóstico mucho más impactante para el paciente. Sin embargo, la detección en etapa temprana es crucial para que el tratamiento sea rápido y exitoso.

Se caracteriza por lesiones como lunares que cambian de forma, color o tamaño; bultos o llagas que no cicatrizan y algunas pueden incluir picazón, sangrado o costras.

