Fiscalía abre investigación por millonarias irregularidades en gestión de recursos tras el megaincendio de Valparaíso

11 feb. 2026 - 13:19 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalíaa través de su Unidad Anticorrupción, confirmó que inició una investigación ante las millonarias irregularidades detectadas por la Contraloría en el uso de recursos públicos destinados a enfrentar las consecuencias del megaincendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso.

El director de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, explicó que el Ministerio Público recibió diversos informes de la Contraloría General de la República referidos a auditorías finales ejecutadas por la Dirección Regional de Arquitectura, los cuales están vinculados a los siniestros ocurridos en esa emergencia.

¿Qué dijo la Fiscalía?

En relación con esos antecedentes, Campos señaló que "Hemos recibido diversos informes de la Contraloría General de la República respecto a informes de carácter final ejecutados de la Dirección Regional de Arquitectura. Estos inciden efectivamente en los lamentables episodios y siniestros de incendios ocurridos en el mes de febrero del 2024 en Valparaíso".

Según Campos, "Aquellos informes, dan cuenta de graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas, un centenar de viviendas, en las cuales estarían comprometidos fondos públicos por una cifra superior, al menos al día de hoy, a los $1.100 millones". Estos antecedentes se suman a los detectados por la Contraloría en otras áreas, como pagos no acreditados, gastos improcedentes y deficiencias de control en recursos usados tras la emergencia.

"Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos y analizados, desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación", agregó.

Hallazgos de la Contraloría en recursos públicos

Las auditorías informadas por la Contraloría reflejan observaciones en la gestión de recursos que involucran a diversos organismos públicos. En informes emitidos se detectaron pagos no acreditados, eventuales sobreprecios, uso injustificado del trato directo y falencias en control interno, alcanzando más de $1.800 millones en irregularidades entre distintas instituciones públicas tras el megaincendio.

Estos antecedentes forman parte del proceso que ahora está bajo la investigación de fiscalías en Valparaíso, con el objetivo de esclarecer las circunstancias y definir posibles responsabilidades legales conforme al marco jurídico vigente.