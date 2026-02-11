"El explosivo está en la aeronave": La prohibición que sufre pasajero "bromista" que levantó falsa alarma en aeropuerto

11 feb. 2026 - 13:49 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado lunes 9 de febrero, un pasajero que iba hacia Copiapó levantó una falsa alarma de bomba en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, lo que provocó la evacuación preventiva del vuelo y la movilización del Gope.

La hermana del pasajero explicó que fue una broma, apelando a que "no se le ocurrió nada mejor que tirar la talla", pero terminó formalizado en el Juzgado de Garantía de Santiago.

La historia del "bromista"

Según consignó LUN, Patricio Muñoz trabaja en una faena de construcción en Copiapó, por lo que el 9 de febrero debía retornar a sus labores como de costumbre, pero su "broma" imposibilitó su vuelo y el de 136 personas más, quienes debieron viajar al día siguiente.

Todo inició cuando un trabajador de la Dirección de Aeronáutica Civil se acercó al mostrador porque "el equipaje de Muñoz se encontraba vibrando", lo que preocupó al personal de seguridad, por lo que decidieron contactarlo y preguntarle para salir de dudas.

"En mi equipaje no hay nada, el explosivo probablemente está en la aeronave", respondió, según Isabel, su hermana, con humor y "tirando la talla", pero su broma derivó en la movilización inmediata del Gope y el despeje inmediato de la loza de Arturo Merino Benítez.

La Fiscalía de Pudahuel lo acusó de provocar una falsa alarma de emergencia o calamidad pública, y el Juzgado de Garantía de Santiago lo formalizó: aplicaron las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a todos los aeropuertos del país por 90 días.

"El hecho de que le prohíban tomar un avión es no dejarlo salir a trabajar porque en la octava región hay obras de ese tipo", insistió Isabel Muñoz, ya que en vez de demorarse una hora y media en avión, deberá viajar en bus más de once horas.