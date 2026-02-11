Horario de colación en el trabajo: ¿Desde qué momento empieza a correr el tiempo para comer?

11 feb. 2026 - 14:00 hrs.

La legislación laboral chilena obliga a dividir la jornada diaria en dos fases, otorgando entre ambas al menos media hora para colación, un tiempo esencial del trabajador para reponer energías y que no se considera como parte del turno diario.

Es frecuente que surjan dudas sobre el instante exacto en que comienza a correr este descanso. Por ello, el Código del Trabajo aclara el punto de partida para evitar conflictos y asegurar que el empleado goce de este momento sin repercusiones.

¿Cuándo inicia el horario de colación en el trabajo?

La Dirección del Trabajo (DT) indica que comienza a contarse desde que el trabajador abandona su puesto de trabajo para este fin. Es decir, el reloj corre apenas la persona se retira de sus funciones para descansar dicho tiempo o alimentarse.

Si bien la ley fija un mínimo de 30 minutos, no existe un tope máximo de duración. Aún así, no debe ser innecesariamente largo para ingerir una comida moderada, cuyo único objetivo es recuperar las fuerzas gastadas en la primera parte de la jornada.

Existe una excepción para trabajadores de restaurantes que atienden público. En estos casos, la interrupción de la jornada puede pactarse por hasta cuatro horas para cubrir los distintos turnos de comida, siempre bajo acuerdo escrito previo entre ambas partes.

