Ley de 40 horas: Este es el importante cambio que se implementará en abril

Desde su implementación en 2024, la Ley 40 Horas ha ido implementándose de manera gradual, es decir, cada cierto tiempo se ha aplicado un cambio.

De este modo, se ha podido reducir la jornada laboral de las y los trabajadores, pasando desde las 45 hasta llegar a las 40 horas.

Este fue uno de los proyectos principales del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y para 2026 está programada una nueva reducción de la jornada laboral. La primera disminución de las horas de trabajo ocurrió en 2024, cuando se pasó de 45 a 44.

¿Qué pasará en abril de 2026 con la Ley de 40 horas?

Este año se realizará la segunda reducción de horas, la que está programada para implementarse en abril, cuando se llegará a las 42 horas, lo que ocurrirá específicamente desde el 26 de dicho mes.

Así, está pronosticado que al 26 de abril de 2028 se llegue a completar la implementación de la ley, permitiendo que la jornada laboral de trabajadores sea de 40 horas como tope.

Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social establecen que las empresas que quieran anticipar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales antes de 2028 pueden hacerlo sin impedimento.

En caso de que algún empleador no respete la implementación de la Ley 40 horas, se arriesga a multas administrativas por parte de la Dirección del Trabajo.

