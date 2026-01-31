Búsqueda de Julia Chuñil se extiende a casa del "Chico Estéreo", su vecino de 90 años al que defendió antes de desaparecer

31 en. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se realiza una nueva jornada de búsqueda de los restos de Julia Chuñil en los alrededores de su vivienda en la localidad de Máfil, en la región de Los Ríos.

Los trabajos del Labocar y la SIP de Carabineros se concentran en el retiro completo del radier de una bodega que es un punto de interés en la investigación, luego de que un georradar detectara un "objeto anómalo" en dicho lugar.

Nuevo punto de interés en la casa del "Chico Estéreo"

Sin embargo, este no es el único trabajo que desarrolla la policía, ya que según pudo conocer Meganoticias, existe otro punto de interés que también se está periciando esta jornada.

En las últimas horas, Carabineros comenzó a excavar en los alrededores de la casa del "Chico Estéreo", el adulto mayor de 90 años que también vivía en el predio y quien habría sido objeto de la discusión que, según la Fiscalía, derivó en el asesinato de Chuñil por parte de uno de sus hijos.

Búsqueda de Chuñil se extiende hasta fines de febrero

El Ministerio Público explicó que el terreno donde se ubica la casa de la ambientalista está en calidad de "incautado", al igual que todas las infraestructuras en su interior. Además, la orden de tribunales permite desmantelar cualquiera de estas en caso de ser necesario.

Por otro lado, el Juzgado de Garantía de Los Lagos accedió a la ampliación del plazo de investigación solicitado por la Fiscalía, por lo que ahora la búsqueda de los restos de Julia Chuñil podrán continuar hasta el 28 de febrero.

