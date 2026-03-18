Formalizan a tres tripulantes del buque Cobra por homicidio culposo de siete pescadores de la lancha Bruma

18 mar. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

Tres miembros de la tripulación del buque Cobra están siendo formalizados este miércoles por su presunta responsabilidad en el abordaje y naufragio de la lancha Bruma, ocurrido el 30 de marzo del año pasado en cercanías de la Isla Santa María, en la región de Biobío.

¿De qué se le acusa a los tripulantes del Cobra?

La audiencia se está llevando a cabo en el Juzgado de Garantía de Coronel, donde la Fiscalía Regional del Biobío ha acusado a los involucrados de cuasidelito de homicidio (también conocido como homicidio culposo).

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el pesquero de alta mar (PAM) de la empresa Blumar colisionó con la nave menor, que se encontraba fondeada en el océano, en la que iban siete pescadores artesanales, quienes desaparecieron.

Cuarto testigo del abordaje se quitó la vida

Los tripulantes del Cobra que están siendo formalizados son el capitán, Roberto Mansilla; el piloto, Luis Macaya; y el vigía, Jaime Sandoval, tres de las cuatro personas que estaban en el puente de navegación al momento del abordaje, ocurrido a eso de las 3:08 horas.

El cuarto tripulante que fue testigo de lo ocurrido corresponde al vigía Juan Sanhueza, quien se quitó la vida pocos días después de la tragedia y fue encontrado en un terreno baldío en la región del Biobío.

Uno de los documentos más importantes considerados para la formalización ha sido la Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM) realizada por la Armada. Esta concluyó que hubo un actuar negligente por parte de la tripulación del Cobra, motivo por el cual se determinó suspender de por vida la libreta de embarque al capitán.