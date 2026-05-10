Vladimir Putin dice que la guerra en Ucrania está llegando a su fin: "Este debería ser el punto final"

10 may. 2026 - 06:21 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este sábado que la guerra en Ucrania "se acerca a su fin", y criticó fuertemente a países occidentales por ayudar a esa nación, en una breve tregua que los dos países se acusaron mutuamente de violar.

"Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta hoy. Creo que se acerca a su fin, pero sigue siendo un asunto serio", dijo Putin a periodistas.

¿Qué dijo Vladimir Putin sobre el término de la guerra con Ucrania?

Durante la conmemoración de la victoria soviética contra los nazis, el presidente ruso la emprendió contra el papel jugado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el conflicto.

"Pasaron meses esperando que Rusia sufriera una derrota aplastante, que su Estado se desmoronara. No sucedió. Y entonces se quedaron atascados en esa dinámica y ahora no logran salir de ella", dijo.

Añadió que estaba dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un tercer país, pero solo una vez que se hubieran acordado todas las condiciones para un posible acuerdo de paz. "Este debería ser el punto final, y no las negociaciones en sí mismas", precisó.

El acto en la Plaza Roja de Moscú duró apenas 45 minutos, discurso presidencial incluido, y en él no se lució armamento ante el temor de ataques ucranianos.

A diferencia de la pompa del año pasado, cuando asistieron una veintena de dirigentes internacionales de naciones como China y Brasil, esta vez acudieron apenas un puñado de líderes aliados, de países como Bielorrusia, Kazajistán, Malasia y Eslovaquia.

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