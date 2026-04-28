Guerra tecnológica: Ucrania enviará 25 mil robots al frente de batalla para preservar la vida de los soldados

28 abr. 2026 - 13:05 hrs.

El campo de batalla en Europa del Este experimenta una transformación radical tras la decisión del gobierno de Ucrania de adquirir 25.000 vehículos terrestres no tripulados (UGVs), marcando un paso hacia la automatización de los conflictos armados.

La estrategia busca adaptar sus fuerzas ante la superioridad numérica de Rusia. Con una inversión millonaria impulsada por el Ministerio de Defensa, las autoridades apuestan por la tecnología y los fabricantes locales para reestructurar sus operaciones en el frente.

¿Qué busca Ucrania con sus nuevas unidades robóticas?

El objetivo principal es retirar a los soldados humanos de las tareas más peligrosas. Mykhailo Fedorov, ministro de Transformación Digital de Ucrania, detalló que la meta oficial es lograr que el 100% de la logística en primera línea sea ejecutada por sistemas robóticos en el corto plazo, informó CNN.

Los comandantes en el terreno tienen expectativas aún mayores: esperan reemplazar a un tercio de la infantería tradicional con estas máquinas. El plan contempla además la creación de una “zona de muerte” de 15 a 20 kilómetros de profundidad a lo largo del frente, operada ininterrumpidamente por equipos automatizados.

Foto: DevDroid

Para cubrir esta demanda, la producción nacional ha crecido de forma explosiva. Plataformas gubernamentales como Brave1 pasaron de no tener registros hace unos años a reunir unas 300 empresas fabricantes de drones terrestres, estabilizando el suministro y exportando este modelo de guerra de bajo costo a otros países.

¿Qué tan efectivos son los robots militares que usa Ucrania?

Los reportes desde el frente demuestran una eficacia notable. Un episodio clave ocurrió cuando la Tercera Brigada de Asalto Separada capturó una posición rusa fortificada en Járkov utilizando solo drones aéreos y terrestres. Los soldados enemigos se rindieron sin que los ucranianos dispararan una sola bala ni arriesgaran una vida.

Foto: Militarnyi

Según reportes citados por Military Times, un solo robot terrestre equipado con una ametralladora logró contener un avance enemigo durante 45 días continuos, necesitando apenas mantenimiento ligero y una recarga de batería cada dos jornadas.

Entre los modelos más destacados de esta nueva flota se encuentra el Bizon-L, un vehículo autorizado bajo los estándares de la OTAN con un alcance de 50 kilómetros y capacidad para mover hasta 300 kilogramos de carga útil en cualquier condición climática, superando la capacidad de los drones aéreos convencionales.

A pesar del avance hacia la inteligencia artificial, los mandos militares mantienen una regla clara: aunque las máquinas no sangran y pueden salvar miles de vidas, la decisión final de abrir fuego siempre debe recaer en un operador humano para evitar errores de cálculo o fuego amigo.

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