De palacio volador a fortaleza presidencial: El Boeing donado por Qatar a Estados Unidos se transforma

25 abr. 2026 - 17:05 hrs.

El Boeing donado por Qatar a Estados Unidos habría sufrido una transformación monumental, tras pasar de edificio volador a una especie de fortaleza presidencial.

Se trata del Boeing 747, de 300 millones de dólares, que fue obsequiado por el Emir de Qatar y que pretendería convertirse en el Air Force One. Se espera que, tras la realización de las pruebas y ajustes en marcha, su entrega sea durante el verano de 2026.

De acuerdo a LuxuryLaunches, la aeronave está siendo transformada en avión presidencial provisional, como parte de un proyecto de modificación de transporte estatal de lujo a avión presidencial funcional.

¿Qué se sabe del Boeing donado por Qatar?

El avión estuvo durante meses en Texas, donde se sometía a trabajos de transformación. En los últimos días ha vuelto a los aires para la realización de vuelos de evaluación que permitan a los especialistas validar la funcionalidad de sus sistemas, integración y preparación general.

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Las acrobacias se extendieron sobre Tulsa, Amarillo, Abilene y Waco, antes de regresar a su base actual en las instalaciones de L3Harris Technologies, en el Aeropuerto Municipal de Greenville – Majors Field.

¿Cuáles son las pruebas que se están ejecutando?

Más allá de maniobras especiales, estos planeos se centran en la verificación de los procesos de la aeronave tras la ejecución de modificaciones. Entre los aspectos a evaluar se encuentran los controles de vuelo, la presurización, la estabilidad eléctrica, el comportamiento del piloto automático y la integridad de los sistemas de navegación y comunicaciones.

También se estarían evaluando minuciosamente factores como la alimentación en tierra, la alimentación auxiliar, los generadores del motor y las interferencias electromagnéticas. Ello en función de que, si ocurriera una interrupción momentánea del suministro eléctrico, podría haber pérdidas de sistemas esenciales para el funcionamiento.

Asimismo, habría especial foco en el peso y el equilibrio del avión, debido a que, al estar destinado al uso para viajes de lujo, la distribución era muy diferente a la de un ejemplar que debe albergar sistemas de comunicaciones seguras y equipos especializados.

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