El lago más grande del mundo: Irán tiene una puerta trasera para escapar al bloqueo de Estados Unidos

16 abr. 2026 - 13:05 hrs.

Irán podría tener un as bajo la manga, que representaría una puerta trasera para escapar al bloqueo de Estados Unidos. Se trata del Mar Caspio, que también es el lago endorreico más grande del mundo.

Ante el fracaso de las negociaciones, el bloqueo de los puertos y el transporte marítimo de Irán tomará varias semanas, pero es ejecutable, según 19FortyFive. Donald Trump ya ha hecho severas advertencias respectivas.

“Si alguno de estos buques se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal”, advirtió el mandatario americano por su red social.

Sin embargo, el verdadero desafío al bloqueo de Trump no se encuentra en el Golfo Pérsico, sino en el citado Mar Caspio.

¿Por qué el mar Caspio es el verdadero desafío del bloqueo?

El Mar Caspio es un lago de aguas salobres, con aproximadamente un tercio de la salinidad del agua del mar, que comparte su costa entre cinco países. Sus dimensiones son más de cuatro veces el lago Superior.

Además, las fuerzas militares de Irán y Rusia mantienen una coordinación de larga data. En tanto, Teherán podría recibir envíos procedentes de Rusía por medio de estos centros neurálgicos que representan las ciudades portuarias de Bandar Anzali y Chalus.

Asimismo, Irán mantiene nexos energéticos con Azerbaiyán, con el cual realiza intercambios de gas, a pesar de que eventualmente se mantenga en concordancia con la alianza antiiraní.

Los posibles escenarios del bloqueo

Los dos escenarios en los que el bloqueo de Trump podría ser realmente efectivo con el cierre de brechas del Mar Caspio son, en primer lugar, a través de la superioridad aérea, con declaraciones de hundimiento de cualquier barco que entre a aguas territoriales iraníes.

También podría funcionar si las filas americanas se centran en el tráfico de camiones que cruzan el paso de montaña desde Chalus y que separa el interior de Irán por montañas de entre unos 13.000 y 16.000 pies de altura.

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