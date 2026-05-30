Encuentran fallecida a Agostina Vega, menor que llevaba 7 días desaparecida en Córdoba

30 may. 2026 - 19:47 hrs.

¿Qué pasó?

La búsqueda de Agostina Vega, adolescente de 14 años desaparecida desde el pasado 23 de mayo en la provincia de Córdoba, tuvo un trágico desenlace este sábado luego de ser encontrada sin vida en un terreno descampado del sector Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial.

Según medios nacionales, el hallazgo ocurrió tras más de 24 horas de rastrillajes en la zona, luego de que los investigadores siguieran una pista que vinculaba al principal sospechoso, Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, con ese lugar. El hombre, expareja de la madre de la adolescente y único detenido hasta ahora en la causa, fue identificado como la última persona que estuvo con Agostina antes de su desaparición.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la investigación, Agostina salió de su casa la noche del sábado con la intención aparente de reunirse con el hombre. Según se ha conocido, la adolescente habría señalado que participaría en una sorpresa relacionada con un regalo para su madre.

Registros de cámaras de seguridad se transformaron en una pieza clave del caso. Las imágenes muestran a la menor ingresando junto al sospechoso a un domicilio ubicado en el barrio Cofico, siendo esa la última vez que fue vista con vida. Hasta ahora, no existen registros que la muestren abandonando el inmueble.

Video y testigos marcaron la investigación

El relato del conductor que trasladó a la adolescente también resultó relevante para la causa. El testigo declaró que llevó a Agostina hasta las cercanías del domicilio donde se encontraría con el sujeto y aseguró que la joven se mostró tranquila y confiada durante el trayecto.

De acuerdo con su testimonio, el hombre que pagó el viaje evitó mantener contacto visual y conversó de forma evasiva, situación que posteriormente le generó sospechas.

Con el avance de la investigación, la Justicia comenzó a centrar sus diligencias en el domicilio y en los movimientos posteriores del detenido. Según trascendió, el acusado habría intentado conseguir dinero y un vehículo en los días siguientes a la desaparición.

La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido

La principal línea investigativa busca determinar qué sucedió dentro de la vivienda donde Agostina fue vista por última vez y si existieron otras personas involucradas.

Mientras las pericias avanzan, la causa continúa bajo reserva y las autoridades trabajan para establecer las circunstancias exactas de la muerte de la adolescente y eventuales responsabilidades penales adicionales.

El hallazgo generó profunda conmoción en Córdoba, especialmente entre familiares y cercanos de la menor, quienes siguieron durante días los operativos de búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida.