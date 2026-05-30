Desbordes acusa inacción del SLEP tras ataque con bombas molotov a periodista

30 may. 2026 - 18:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Santiago dio un nuevo paso en la búsqueda de responsabilidades por los hechos de violencia registrados el pasado jueves en las inmediaciones del Instituto Nacional, luego de que el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible la querella presentada por el municipio.

Tras conocerse la decisión judicial, el alcalde Mario Desbordes valoró el avance de la acción legal y dirigió fuertes cuestionamientos al Servicio Local de Educación Pública (SLEP), acusando una falta de reacción ante situaciones que, según afirmó, quedaron registradas por cámaras de seguridad.

"Durante largos minutos, un largo periodo de tiempo, las cámaras demostraban que se estaban preparando las molotovs en medio del patio con total tranquilidad. El SLEP no hizo nada, debiendo haber ordenado que ingresara la policía", señaló Desbordes.

El jefe comunal sostuvo además que la responsabilidad no solo recae en el organismo local, sino también en otras autoridades del sistema educacional.

"Me parece muy grave. Responsabilizo también al director de Educación Pública por su inacción absoluta en estos hechos y tendrá que responder también el Ministerio", añadió.

Querella incorpora homicidio frustrado tras ataque a periodista

La querella busca determinar eventuales responsabilidades por delitos relacionados con desórdenes públicos, porte injustificado de combustible, fabricación de artefactos incendiarios y lanzamiento de bombas molotov.

Uno de los aspectos más relevantes de la acción judicial es la incorporación del delito de homicidio simple frustrado, luego de que uno de los artefactos incendiarios fuera lanzado contra un periodista radial que cubría los incidentes.

Sobre este punto, Desbordes manifestó su preocupación por las consecuencias que pudo haber tenido el ataque.

"Me parece muy grave lo que está sucediendo. El delincuente que lanzó esta molotov pudo haber quemado a un carabinero, pudo haber quemado a un transeúnte. Eligió intentar quemar a un periodista que solamente estaba realizando su labor de informar", sostuvo.

El alcalde concluyó señalando que el municipio continuará impulsando acciones para identificar y sancionar a los responsables de los hechos.

"Vamos a seguir persiguiendo a estos delincuentes con toda la fuerza del mundo, pese a la inacción y al retroceso que ha significado que existen los establecimientos al mando del SLEP", afirmó.