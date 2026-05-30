Subsidio eléctrico: ¿Cuál es el plazo final para solicitarlo?

30 may. 2026 - 19:00 hrs.

Esta semana comenzó la convocatoria para el quinto llamado a postular al Subsidio Eléctrico, beneficio que permite que los hogares más vulnerables puedan acceder a un descuento en las boletas de las cuentas de luz.

Cabe recordar que los hogares que resulten beneficiados en este proceso podrán ver reflejados los descuentos en sus respectivas cuentas de electricidad en septiembre del 2026.

¿Cuál es el plazo final para solicitar el Subsidio Eléctrico?

El periodo para postular al Subsidio Eléctrico se extenderá por un poco más de una semana, ya que el plazo final para aplicar al beneficio es hasta el próximo viernes 5 de junio, hasta las 18:00 horas.

Para solicitar el beneficio, este trámite se puede realizar de tres maneras; una es vía online a través del sitio web del Subsidio Eléctrico en este enlace (clic aquí). La otra es vía telefónica, llamando al call center de ChileAtiende al número 101 o asistiendo a una sucursal de la misma entidad.

¿Cuánto dinero recibirán los hogares beneficiados?

En cuanto al monto que podrán recibir los hogares beneficiados, este ha disminuido en comparación con las tres primeras cuatro convocatorias y según la cantidad de integrantes del grupo familiar.

Los resultados de esta quinta postulación al Subsidio Eléctrico entregarán los siguientes montos según la cantidad de habitantes por hogar:

Hogares de 1 integrante: $17.346.

Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548.

Hogares de 4 o más integrantes: $31.224.

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