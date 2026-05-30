Las tiernas postales de Alexis Sánchez en sus "primeras vacaciones en familia de 3"

30 may. 2026 - 18:32 hrs.

Alexis Sánchez decidió tomarse una pausa tras el cierre de la temporada en España y enfocarse en su familia. El delantero chileno viajó junto a su pareja, Alexandra Litvinova, y la pequeña Bela para disfrutar de sus primeras vacaciones desde la llegada de su hija.

Fue la propia Alexandra Litvinova quien compartió parte de esta escapada a través de su cuenta de Instagram, donde publicó diversas imágenes del viaje que rápidamente captaron la atención de los seguidores del máximo goleador histórico de la selección chilena.

“Primeras vacaciones en familia de 3”, escribió la modelo junto a las fotografías tomadas en el avión privado y en la pista de aterrizaje.

Las imágenes muestran distintos momentos del viaje familiar, entre las fotografías más comentadas aparece Alexis Sánchez compartiendo con Bela durante el trayecto, dejando ver una faceta más íntima y familiar.

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Alexis Sánchez en sus vacaciones tras el cierre de temporada

El pasado sábado, Alexis Sánchez disputó su último partido de la campaña con el Sevilla, compromiso que podría haber marcado su despedida del conjunto andaluz, considerando que su contrato finaliza el próximo 30 de junio y medios españoles especulan con que no continuaría en el club durante la siguiente temporada.

Por ahora, el tocopillano deberá definir cuál será el próximo desafío de su carrera. Sin embargo, antes de tomar una decisión , el delantero optó por disfrutar de unos días de descanso con su familia.