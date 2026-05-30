Periodista Mauricio Jürgensen confirma romance con reconocida actriz 17 años menor: "Hay una conexión especial"

30 may. 2026 - 18:15 hrs.

Una confesión especial hizo el periodista Mauricio Jürgensen relacionada con su vida amorosa, luego de su quiebre sentimental con Mariana Derderián.

Y es que el comunicador decidió darse una nueva oportunidad en el amor, esta vez con la actriz Luciana Echeverría, con quien tiene 17 años de diferencia.

"Hay una conexión o algo que es especial"

El periodista compartió unas postales donde se puede ver a Echeverría, instancia en que ambos disfrutaron de los encantos de Valparaíso.

En una entrevista con La Metro TV, Mauricio Jürgensen entregó detalles de cómo nació el amor con la actriz, señalando que todo comenzó a través de redes sociales.

"Creo que los vínculos más reales son los que logras tener cara a cara, sin duda. Es mi situación actual, de haber conocido a alguien, y es muy distinto. No te estás imaginando, hay una conexión o algo que es especial, que es lo que estoy viviendo ahora", señaló el comunicador.

A pesar de que no mencionó explícitamente a Luciana Echeverría, confesó: "Estoy bien contento".

En un momento de la entrevista, el comunicador habló sobre la sobreexposición que se hace de las relaciones; sin embargo, reconoció que no se puede hacer nada en el caso de que sean vistos en público, tal como ocurrió con su actual romance.

"Es mucho mejor tratar de mantener la cosa lo más piola que se pueda. Ahora, a mí me pasó que hace un mes me paparazzearon... no tengo mucho que hacer ahí", señaló Mauricio Jürgensen.

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