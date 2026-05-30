Camila Andrade confirmó nuevo romance en Instagram: "Es una relación madura y privada"

30 may. 2026 - 17:22 hrs.

Camila Andrade dió vuelta la página tras su mediático quiebre con Francisco Kaminski y confirmó en sus redes sociales que actualmente se encuentra en una relación sentimental.

La exintegrante de Gran Hermano dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó si estaba en pareja. La modelo respondió con sinceridad contando el positivo momento personal que atraviesa.

Tras meses marcados por la exposición mediática de su relación con Francisco Kaminski, Camila Andrade optó por abrir nuevamente una ventana de su vida privada y revelar que hoy mantiene un vínculo estable y alejado de la polémica.

Según comentó en redes sociales, actualmente vive una relación “madura y privada” junto a un empresario -de nombre Jorge Yunge-, confirmación que rápidamente generó reacciones y se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores.

"Viviendo un amor correspondido... Muy feliz y tranquila", prosiguió en el mismo posteo.

Instagram @cmiandrade

A casi un año del quiebre con Kaminski

La confirmación llega cerca de 10 meses después del quiebre entre Camila Andrade y Francisco Kaminski, relación que terminó en agosto del año pasado en medio de las polémicas financieras que enfrentaba el locutor radial.

De esta manera, la influencer y exchica reality parece iniciar una nueva etapa sentimental, apostando por una relación más reservada y enfocada en su bienestar personal.