¿Cuánto cuesta quedarse en el hotel de Jorge Zabaleta?

30 may. 2026 - 11:15 hrs.

La localidad de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, es uno de los destinos turísticos más importantes del país gracias a los espectaculares paisajes que ofrecen el desierto, los salares, los volcanes, los géiseres o sus hermosas lagunas de aguas turquesa.

Reconociendo estas características y a modo de diversificar sus fuentes de ingreso, el actor nacional Jorge Zabaleta apostó por abrir un hotel en la zona: Se trata de "Desértica", el cual desde fines de 2018 promete un viaje "al origen de la cultura atacameña".

Desértica, el hotel de Jorge Zabaleta

El hotel de Jorge Zabaleta está emplazado en una "antigua huerta familiar atacameña", un "entorno verde" que "refresca los rincones del hotel, acogiendo a los huéspedes con un paisaje único en San Pedro de Atacama".

Dentro de los espacios del hotel se encuentra la piscina, en la cual invitan a "nadar en medio del desierto más árido del mundo, con la inolvidable sensación del silencio", el lounge donde se puede disfrutar de "una fogata en la noche" o "una pausa después de recorrer el desierto" y, finalmente, sus "rincones mágicos".

Desértica

A esto se suma el restaurante "Desértica", el cual ofrece "una experiencia gastronómica cinco estrellas, entregando lo mejor de los productos del país y el mundo", en la cual los productos locales de la zona son claves.

¿Cuánto cuesta alojar en el hotel de Jorge Zabaleta?

Las habitaciones del hotel se denominan Turis, lo que significa casa en lengua kunza. Estas se ubican en "un sendero elevado que respeta la vegetación autóctona del lugar" y están diseñadas para experimentar "un descanso reparador después de un día de intensa aventura".

Turi Superior

Habitaciones de 35 m² con cama Super King o Twin:

Chimenea o Calefacción.

Caja Fuerte.

Amplio baño con ducha.

Amenities orgánicos y biodegradables.

Secador de pelo.

Batas.

Pantuflas.

Sábanas de 300 hilos, 100% algodón.

2 Botellas de agua reutilizable.

El precio normal de este tipo de habitación por una noche para dos personas es de 663 dólares, unos 590 mil pesos.

Desértica

Turi Estándar

Habitaciones de 30 m² con cama Super King o Twin:

Calefacción.

Caja Fuerte.

Amplio baño con ducha.

Amenities orgánicos y biodegradables.

Secador de pelo.

Batas.

Pantuflas.

Sábanas de 300 hilos, 100% algodón.

2 Botellas de agua reutilizable.

El precio normal de este tipo de habitación por una noche para una persona es de 731 dólares, unos 650 mil pesos; y 646 dólares, unos $575.000 para dos personas.

Desértica

Cabe destacar que Desértica tiene constantemente promociones online, por lo que el precio de las reservas puede bajar en hasta un 50% de sus valores habituales.

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