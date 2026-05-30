Día del Patrimonio 2026: Fiesta cultural contempla más de 4 mil actividades en todas las comunas del país

30 may. 2026 - 08:48 hrs.

¿Qué pasó?

Hoy sábado 30 y mañana domingo 31 de mayo, bajo el lema "La historia que compartimos", se celebrará el Día del Patrimonio 2026, organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Con más de 4.000 actividades inscritas y una cobertura del 100% de las comunas del país, el Día del Patrimonio Cultural marca un récord histórico.

A 27 años de su primera versión, la iniciativa busca acercar el patrimonio a la ciudadanía y ser un espacio de encuentro y de participación de las comunidades.

El evento se ha consolidado como una de las principales celebraciones ciudadanas del país, convocando cada año a millones de personas en torno a museos, bibliotecas, archivos, edificios históricos, rutas patrimoniales, espacios comunitarios y manifestaciones del patrimonio vivo presentes en todo el territorio nacional.

La edición 2026 ofrece una nutrida cartelera de actividades para las familias, niñas, niños, jóvenes y personas mayores, además de más de 1.000 actividades con accesibilidad sensorial, cognitiva y física.

¿Qué actividades hay en mi comuna?

Para conocer las actividades que se están desarrollando en tu comuna, solo debes ingresar al sitio web oficial del Día del Patrimonio (www.diadelpatrimonio.cl).

Allí encontrarás un buscador en el cual puedes filtrar tu búsqueda por el nombre de la actividad, la región, el día, el horario o la modalidad de la actividad.

Además, existen criterios aún más específicos como "Actividad con accesibilidad", "Pensada para niños y sus familias", "Participación de Pueblos Originarios" o "Participación de Patrimonio Cultural Inmaterial".

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