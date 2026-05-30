Crimen de mujer en Coronel: Juzgado decretó la prisión preventiva de dos adultos y la internación provisoria de tres menores

30 may. 2026 - 09:41 hrs.

El Juzgado de Garantía de Coronel decretó la prisión preventiva de dos adultos y la internación provisoria de tres menores por el asesinato a puñaladas de una adulta mayor de 65 años. Un cuarto menor quedó con arresto domiciliario total.

La fiscalía los formalizó por robo con homicidio consumado y robo con homicidio frustrado, ya que en los mismos hechos, cometidos el sábado pasado, también hirieron gravemente con arma blanca a un hombre de 72 años, pareja de la mujer.

El crimen ocurrió en la madrugada del sábado 23 de mayo pasado, cuando un grupo de encapuchados entró con armas blancas a un domicilio del sector Maule, Los Encinos, con la intención de robar.

Los sujetos atacaron a puñaladas a la mujer identificada como Isabel Contreras Aguilera, quien terminó falleciendo, y a su pareja y cuidador de 72 años, quien resultó herido de gravedad.

El fiscal José Ortiz detalló que los individuos "atacaron al cuidador del recinto para luego hacer lo mismo al interior del domicilio y a las afueras de él a su pareja, quien falleció, mientras que él quedó lesionado grave con heridas de arma blanca".