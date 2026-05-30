Retiran de circulación 113 armas de fuego operativas y más de 2.400 municiones en San Bernardo

30 may. 2026 - 10:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Autoridad Fiscalizadora de Control de Armas de San Bernardo desarrolla una labor permanente de fiscalización y control para fortalecer la seguridad de dicha comuna mediante el retiro de armamento y munición que representan un riesgo para las personas, ya que pueden ser utilizados para cometer delitos.

Retiran de circulación 113 armas de fuego

Gracias a este trabajo, en lo que va de este 2026 se ha logrado retirar de circulación un total de 113 armas de fuego operativas para el disparo y 2.453 municiones de distintos calibres que podrían haber sido utilizados en hechos de violencia.

Entre las armas retiradas se encuentran revólveres, pistolas, escopetas, rifles, carabinas y armas de fogueo adaptables.

"Se trata de armamento plenamente operativo que, de no ser recuperado, podría ser objeto de robo, extravío, comercialización ilegal o terminar en manos de delincuentes y organizaciones criminales", señaló Carabineros.

Carabineros

Armas de delitos alguna vez fueron de particulares

El teniente coronel Sergio Rodríguez, jefe de la Autoridad Fiscalizadora de San Bernardo, destacó la importancia de esta labor. "La experiencia policial demuestra que muchas de las armas utilizadas en delitos violentos alguna vez estuvieron en poder de particulares", dijo.

"La entrega voluntaria, las fiscalizaciones y el control permanente del armamento legalmente inscrito constituyen herramientas fundamentales para prevenir que estas armas sean empleadas en robos, homicidios, amenazas u otros delitos violentos", agregó.

Finalmente, el teniente coronel señaló que "con este trabajo disminuimos la probabilidad de que estas armas sean utilizadas de manera irresponsable, provoquen accidentes o terminen siendo empleadas en hechos delictivos".

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