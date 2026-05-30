Cupón de gas: Conoce cuándo puedes perder el saldo

30 may. 2026 - 08:00 hrs.

Desde este mes de junio se podrá utilizar el cupón de gas para la compra de un cilindro, producto que se ha visto más afectado en su precio con el alza de los combustibles.

Para poder hacer uso del vale, las personas beneficiarias deben realizar la activación del cupón; este trámite puede hacerse únicamente de manera online. En caso de que alguna persona necesite orientación, puede solicitarla vía telefónica al call center de ChileAtiende al número 101 o en sus sucursales.

¿Cuándo se puede perder el saldo del cupón de gas?

De momento, el cupón de gas tendrá validez durante este periodo invernal del año en curso, ya que no se ha anunciado su extensión para el resto del 2026 o para los próximos años.

Por ende, se han dispuesto tres fechas entre las que se puede activar el beneficio; es decir, si activaste el cupón entre el 18 y el 29 de mayo, se podrá utilizar desde el 17 de junio; si se activa entre el 30 de mayo y el 12 de junio, se podrá utilizar desde el 2 de julio y si se activa entre el 13 y el 30 de junio, será válido desde el 21 de julio.

Ahora bien, si la persona que recibe el dinero del cupón de gas no utiliza el saldo hasta el 30 de septiembre, perderá el monto, ya que esa es la fecha de vencimiento del beneficio.

Cabe destacar que este cupón es intransferible y que no se puede canjear por dinero, ya que se verá reflejado en la aplicación Rutpay o BancoEstado y también podrá imprimirse en CajaVecina.

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