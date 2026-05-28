Subsidio Eléctrico: Este es el sitio para saber si recibiste el beneficio

28 may. 2026 - 13:00 hrs.

El Subsidio Eléctrico es un apoyo transitorio del Gobierno diseñado para ayudar a las familias más vulnerables del país a costear sus boletas de luz, cuya quinta convocatoria ya inició y se extenderá hasta el viernes 5 de junio.

Así, miles de hogares buscan conocer los pasos para acceder a este beneficio, la cual se aplicará directamente en las cuentas durante el segundo semestre de este año, siempre que mantengan su información socioeconómica y comercial actualizada.

¿Dónde puedo saber si recibí el Subsidio Eléctrico?

De acuerdo al portal oficial, los resultados de la quinta convocatoria se publicarán en la plataforma web www.subsidioelectrico.cl, durante el mes de agosto de 2026.

Si el postulante registró correctamente su correo electrónico al postular, será notificado por esa vía si fue seleccionado. También podrá realizar la consulta a través de los canales de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) o la red ChileAtiende.

¿Qué necesito para postular al Subsidio Eléctrico?

El Ministerio de Energía estableció condiciones que los hogares deben cumplir para que su solicitud sea aprobada:

Pertenecer hasta el 40% más vulnerable, considerando la información del Registro Social de Hogares (RSH) vigente a la segunda quincena de mayo.

Ser cliente residencial (propietario o arrendatario) y tener la cuenta de la luz al día, o contar con un convenio de pago activo a más tardar al 22 de junio.

Los hogares con una persona inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes (vigente a marzo de 2026) accederán automáticamente, sin importar su tramo de vulnerabilidad. El único requisito es figurar en el RSH.

¿Cuáles son los montos del Subsidio Eléctrico?

El valor del descuento se calcula dependiendo de la cantidad de integrantes que conforman el hogar:

Hogares de un integrante: $17.346

$17.346 Hogares de dos a tres integrantes: $22.548

$22.548 Hogares de cuatro o más integrantes: $32.224

¿Cómo se postula al Subsidio Eléctrico?

El trámite se realiza a través de la plataforma oficial (www.subsidioelectrico.cl) durante las fechas de la convocatoria. Tras hacer clic en el botón de solicitud, se debe iniciar sesión con la Clave Única y rellenar el formulario con los siguientes datos:

Región y comuna de residencia.

Nombre de la empresa o cooperativa que entrega el suministro.

Número de cliente exacto (tal cual figura en la boleta, incluyendo puntos, guiones o dígito verificador).

Correo electrónico y teléfono de contacto.

Una vez finalizado el proceso, el sistema enviará un comprobante al correo electrónico ingresado con el resumen de la información.

Si el solicitante no tiene conexión a internet o presenta problemas con la plataforma, también puede realizarse a través de la Ventanilla Única Social o acudiendo a los canales de atención, tanto telefónicos como presenciales, de la red ChileAtiende.

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