Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo estarán los resultados de la quinta convocatoria?

27 may. 2026 - 07:00 hrs.

Hasta el 5 de junio están abiertas las postulaciones al Subsidio Eléctrico, un aporte económico estatal que permite a los hogares pagar menos por el consumo de energía, aplicando un descuento a su boleta.

Esta quinta convocatoria entregará el beneficio durante el segundo semestre de 2026. Una vez que finalice el plazo para enviar las solicitudes, el sistema comenzará a evaluar los antecedentes de cada familia para definir quiénes lo recibirán.

¿Cuándo se publican los resultados del Subsidio Eléctrico?

La nómina oficial de beneficiarios de esta quinta entrega se dará a conocer durante el mes de agosto de 2026. La fecha exacta será comunicada de manera oportuna a través del portal web del subsidio, de acuerdo a ChileAtiende.

Las personas que hayan ingresado correctamente su correo electrónico, recibirán una notificación informando si su solicitud fue aprobada. Los hogares seleccionados verán el descuento a partir de la facturación de septiembre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio Eléctrico?

Para que la solicitud sea aprobada, el jefe o jefa de hogar debe cumplir con las siguientes condiciones:

Pertenecer al tramo del 0% al 40% de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), con información actualizada a la segunda quincena de mayo de 2026.

Ser cliente residencial (como propietario o arrendatario) y no registrar orden de corte de suministro. Para recibir el beneficio, la cuenta debe estar pagada o tener un convenio de repactación vigente a más tardar el 22 de junio de 2026.

El hogar lo recibirá sin postular si hay un miembro inscrito en el Registro de Personas Electrodependientes, a marzo de 2026. En este caso, solo debe estar inscrita en el RSH.

¿De cuánto son los descuentos del Subsidio Eléctrico?

El valor del descuento se calcula en función de la cantidad de personas que conformen el hogar. Para esta quinta convocatoria, los montos totales asignados son:

Hogares de un integrante: $17.346

$17.346 Hogares de dos a tres integrantes: $22.548

$22.548 Hogares de cuatro o más integrantes: $32.224

Este monto total se divide y se entrega en seis cuotas mensuales o tres bimensuales, conforme al período de facturación de la empresa o cooperativa eléctrica.

¿Cómo se postula al Subsidio Eléctrico?

El trámite se debe realizar ingresando al sitio web oficial (pulsa aquí), donde un integrante de la familia mayor de 18 años debe iniciar sesión con su Clave Única y completar el formulario indicando:

Región y comuna de residencia.

Nombre de la empresa o cooperativa eléctrica.

Número de cliente exacto (incluyendo dígito verificador, puntos o guiones, tal cual aparece impreso en la boleta).

Correo electrónico y teléfono de contacto.

Las personas que no cuenten con acceso a internet o presenten problemas técnicos, pueden postular mediante la Ventanilla Única Social o acudiendo a los canales de atención presenciales y telefónicos de la red ChileAtiende.

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