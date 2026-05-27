Un muerto y 4 heridos graves deja choque múltiple en San Joaquín: Investigan exceso de velocidad y posible ingesta de alcohol

27 may. 2026 - 07:02 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de la medianoche de este miércoles, un accidente de tránsito en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana, terminó con la vida de una persona y dejó a cuatro heridos graves.

Todo ocurrió en la intersección de avenida Santa Rosa con Carlos Valdovinos, un sector de alto tránsito vehicular, donde tres automóviles se vieron involucrados en una colisión de gran magnitud.

¿Qué se sabe del accidente?

De acuerdo con los antecedentes preliminares, uno de los vehículos no habría respetado las señaléticas del tránsito emplazadas en la intersección, situación que habría desencadenado el impacto. La fuerza del choque terminó afectando a tres automóviles y movilizó un amplio procedimiento de emergencia en el lugar.

El conductor del vehículo que habría originado la colisión falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Se trata de un joven de 22 años que viajaba junto a otras cuatro personas, quienes resultaron con heridas graves y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. Además, los conductores de los otros dos automóviles involucrados sufrieron lesiones de diversa consideración.

Un herido está en riesgo vital

Mientras equipos de emergencia atendían a los afectados, personal especializado comenzó a trabajar para reconstruir lo ocurrido. El teniente Cristián Villablanca, de la Prefectura Santiago Sur, explicó que “Carabineros se constituye en las avenidas Carlos Valdovinos, intersección avenida Santa Rosa, producto de una colisión múltiple de tres vehículos con una persona fallecida y lesionados de diversa consideración”.

La autoridad policial agregó que “al momento se mantienen cuatro personas con lesiones de diversa consideración de carácter grave, una de ellas en riesgo vital”.

Investigación del accidente

Las causas del accidente todavía están siendo investigadas. En el lugar trabajó personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), que realiza diligencias para establecer la dinámica exacta del hecho y determinar eventuales responsabilidades.

El fiscal Luis Morales sostuvo que “respecto de la dinámica y causa basal del accidente, es materia de investigación por parte de la SIAT en este momento. Se están recabando grabaciones de las cámaras de vigilancia del sector para determinar si hubo algún exceso de velocidad o eventualmente el no acatamiento de señales de semáforo”.

Por ahora, las diligencias continúan para esclarecer qué ocurrió exactamente en una de las esquinas más transitadas de la comuna y establecer si existieron otros factores que influyeron en el desenlace fatal.