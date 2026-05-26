Fiscalía investigará a Codelco por sobreestimación de producción de 27 mil toneladas

26 may. 2026 - 13:23 hrs.

La Fiscalía Nacional designó al fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, para dirigir la investigación penal sobre una sobreestimación de 27 mil toneladas en la producción de cobre de Codelco correspondiente al año pasado.

La indagatoria busca esclarecer eventuales irregularidades en la gestión de la cuprífera estatal, que reportó las cifras durante el año 2025, y se inició tras denuncias presentadas por la propia empresa y el diputado Jaime Mulet.

El origen de la investigación: dos denuncias en mayo

La decisión de investigar fue adoptada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en respuesta a dos denuncias. La primera fue presentada por el diputado Jaime Mulet el 14 de mayo, seguida por una de la propia Corporación Nacional del Cobre (Codelco) el 22 de mayo.

El nombramiento del fiscal Cubillos se ampara en las atribuciones que el artículo 19 de la Ley N.º 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, confiere a Valencia.

Un fiscal con experiencia en casos mineros

El fiscal Aquiles Cubillos es conocido por haber investigado el fatal accidente ocurrido en la mina El Teniente el 31 de julio de 2025. Aquel suceso dejó un saldo de seis trabajadores fallecidos y otros nueve lesionados.

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