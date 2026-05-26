Comienzan postulaciones al Subsidio Eléctrico: Así puedes recibir el aporte

26 may. 2026 - 09:00 hrs.

Hasta el viernes 5 de junio las familias tienen oportunidad para postular al Subsidio Eléctrico, un apoyo estatal transitorio creado para aliviar el gasto mensual en las boletas de luz de los hogares más vulnerables del país.

Este beneficio económico aplicará descuentos automáticos en las cuentas durante el segundo semestre de 2026. Por ello, es clave que los usuarios realicen el trámite dentro de los plazos establecidos para no quedar fuera de la nómina de beneficiarios.

¿Cómo se postula al Subsidio Eléctrico?

El trámite se realiza a través de la plataforma web oficial (pulsa aquí). Tras ingresar al sitio y hacer clic en el botón de solicitud (una vez que esté habilitado), se debe iniciar sesión con Clave Única y completar un formulario con los siguientes datos:

Región y comuna de residencia.

Empresa o cooperativa eléctrica que entrega el suministro.

Número de cliente exacto (tal como aparece en la parte superior de la boleta, incluyendo puntos, guiones o dígito verificador).

Correo electrónico y número de teléfono de contacto.

Para quienes no tengan acceso a internet o presenten dificultades con la plataforma, la solicitud también se puede gestionar a través de la Ventanilla Única Social o mediante los canales de atención presenciales y telefónicos de la red ChileAtiende.

¿Qué necesito para postular al Subsidio Eléctrico?

El Ministerio de Energía estableció condiciones estrictas que los hogares deben cumplir para que su solicitud sea aprobada:

Pertenecer hasta el 40% más vulnerable, considerando la información del Registro Social de Hogares (RSH) vigente a la segunda quincena de mayo.

Ser cliente residencial (propietario o arrendatario) y tener la cuenta de la luz al día, o contar con un convenio de pago activo a más tardar al 22 de junio.

Los hogares con una persona inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes (vigente a marzo de 2026) accederán automáticamente, sin importar su tramo de vulnerabilidad. El único requisito es figurar en el RSH.

¿Cuáles son los montos del Subsidio Eléctrico?

El valor del descuento se calcula en función de la cantidad de personas que conformen el hogar. Para esta quinta convocatoria, los montos totales asignados son:

Hogares de un integrante: $17.346

$17.346 Hogares de dos a tres integrantes: $22.548

$22.548 Hogares de cuatro o más integrantes: $32.224

Este monto total se divide y se entrega en seis cuotas mensuales o tres bimensuales, que se verán reflejadas de manera automática en la boleta como “Subsidio eléctrico Ley N°21.667”.

¿Cuándo se dan los resultados de postulación al Subsidio Eléctrico?

Los resultados oficiales de adjudicación se darán a conocer en agosto de 2026 a través del sitio web del subsidio.

Quienes hayan ingresado su correo electrónico correctamente al postular recibirán una notificación con el resultado. Los hogares seleccionados comenzarán a ver los descuentos en sus cuentas de luz a partir de la facturación del mes de septiembre de 2026.

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