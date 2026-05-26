Colisión entre tren y bus escolar deja cuatro muertos en Bélgica: Dos de los fallecidos son niños

26 may. 2026 - 08:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un minibús escolar fue embestido por un tren este martes en el norte de Bélgica, causando cuatro muertos, entre ellos dos niños, en un choque calificado de "extremadamente violento".

El accidente ocurrió en un paso a nivel en el pueblo de Buggenhout, Flandes. A bordo del vehículo viajaban siete escolares, el conductor y un acompañante. Según la entidad gestora de la red ferroviaria, la furgoneta cruzó la vía a pesar de que la barrera estaba bajada.

Cronología de una tragedia a 120 km/h

El choque se produjo hacia las 08:08 (hora local, 06:08 GMT) del martes. En ese momento, en un paso a nivel de Buggenhout, un minibús cruzó la vía pese a que la barrera estaba bajada y el semáforo en rojo, según Infrabel, la gestora ferroviaria.

"La barrera estaba cerrada, tenemos cámaras técnicas que lo muestran", indicó el portavoz Frédéric Sacré.

El tren que lo embistió circulaba a unos 120 km/h y se disponía a frenar para una estación situada a un kilómetro. El impacto, descrito como "extremadamente violento", proyectó el minibús "a unos quince metros contra un pilón metálico".

La policía federal confirmó que en el autobús viajaban siete escolares, el conductor y un acompañante, y que ningún pasajero del tren resultó herido. Más tarde, el vice primer ministro, Maxime Prévot, anunció el balance de cuatro fallecidos, dos de ellos niños, en una "colisión trágica".

"Europa llora junto a Bélgica"

El "terrible accidente" generó una ola de condolencias. El primer ministro belga, Bart De Wever, se declaró "profundamente conmocionado". "Mis pensamientos están con las familias afectadas", escribió en la red social X.

El ministro del Interior, Bernard Quintin, lamentó este "trágico accidente" y saludó la rápida movilización de los servicios de rescate.

La conmoción trascendió las fronteras, y la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, expresó sus "más profundas condolencias para las familias de las víctimas". "Hoy, Europa llora junto a Bélgica", publicó la presidenta de la Comisión Europea.