Pago del Bono Invierno: ¿A qué grupo debes pertenecer para recibir los $81.257?

26 may. 2026 - 09:00 hrs.

El Bono Invierno es un complemento estatal que apoya a los adultos mayores en los meses más fríos del año, al entregar un monto único de $81.257 junto con la pensión correspondiente al mes de mayo.

Para recibir el beneficio, la ley establece que los pensionados deben tener 65 años cumplidos al 1 de mayo de 2026. Sin embargo, no es universal: exige cumplir un tope de ingresos y pertenecer a grupos previsionales específicos.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Invierno?

ChileAtiende indica que el requisito principal es que la pensión regular sea igual o inferior a $231.440 (valor de la pensión mínima de vejez para mayores de 75 años). Cumpliendo ese tope, reciben el dinero quienes integren los siguientes grupos:

Titulares de pensiones contributivas del IPS, ISL, Capredena, Dipreca o de las mutualidades de empleadores.

Pensionados de una AFP que reciban una pensión mínima con garantía estatal.

Quienes reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU) y no perciben ninguna otra pensión. Tienen derecho al bono incluso si el monto de su PGU supera el tope de $231.440.

Titulares de la Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura, pensiones de viudez de reparación o exonerados políticos. Si esta es su única pensión, reciben el bono sin importar el monto.

Si un pensionado tiene ingresos mixtos (por ejemplo, recibe una pensión de su AFP y además la PGU), el sistema solo evaluará el monto de su pensión contributiva para determinar si cumple con el tope.

Es decir, los montos de la PGU o del Aporte Previsional Solidario (APSV) no se suman al cálculo del límite de $231.440.

¿A quiénes no les corresponde el Bono Invierno?

La normativa excluye del pago a una persona si por la suma de sus pensiones recibe más de $231.440, quedando automáticamente fuera del beneficio. Además, tampoco se permitir recibirlo a los titulares de los siguientes aportes:

Subsidio de Discapacidad: dado que este beneficio está dirigido exclusivamente a personas menores de 18 años.

dado que este beneficio está dirigido exclusivamente a personas menores de 18 años. Indemnización del carbón: los titulares de este beneficio (Leyes Nº 19.129) no pueden acceder al bono, y si reciben otra pensión en paralelo, también quedan inhabilitados aunque sumen menos del tope definido.

¿Cómo saber si me corresponde el Bono Invierno?

Para obtener esta información, los interesados deben ingresar al portal de consulta (pulsa aquí), indicar su RUN y presionar el botón “Consultar”.

Luego, el sistema indicará si recibe este y/o otros aportes del Instituto de Previsión Social (IPS). La verificación también se puede realizar en la Sucursal Virtual, llamando al call center (101) o en una sucursal de ChileAtiende.

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